Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı: 33 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın merkezli 11 ilde 'yatırım danışmanlığı' adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 38 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Şüphelilerin 2 milyar 582 milyon lira kazanç elde ettiği ve 235 mağdurun dolandırıldığı belirlendi.

Aydın merkezli 11 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla dün yakalanan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımladığı sponsorlu reklamlarla "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatmış, Aydın, Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde'de belirlenen adreslerde 38 şüpheli yakalamıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin bu yöntemle 235 mağduru dolandırdığı ve 2 milyar 582 milyon liralık kazanç sağladığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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