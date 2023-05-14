YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALAR SAĞLIK EKİPLERİNİN YARDIMIYLA SANDIĞA GÖTÜRÜLÜYOR

MANİSA Kula Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastalar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürülüyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kula'da da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandıklara gitmeye başladı. Kula Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastalar ise 112 acil sağlık ve evde bakım hizmetleri ekipleri eşliğinde ambulanslarla oy kullanacakları okullara götürülüyor. Sedyeyle sandığa taşınan seçmenler, görevlilerin yardımı ile oy kullanıyor. Oy kullanan seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.