Yatarak Motosiklet Kullanan Genç Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

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Sakarya'da bir motosiklet sürücüsü, yatarak tehlikeli bir şekilde motosiklet kullanırken görüntülendi. Jandarma, sürücüye 7 bin 313 lira ceza keserken, ehliyetini süresiz iptal etti ve motosikleti trafikten men etti.

Sakarya'da yatarak motosiklet kullanan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün Adapazarı-Karasu kara yolunda tehlikeli hareketler yaptığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, 54 ACU plakalı motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücü E.A'ya (18) trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ilgili kanun maddesi gereğince 7 bin 313 lira trafik idari para cezası uyguladı, E.A'nın sürücü belgesi de süresiz iptal edildi. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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