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Yatalak Hastanın Evi İçin Yol Yenilendi

Yatalak Hastanın Evi İçin Yol Yenilendi
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan yatalak hasta Mehmet Batar'ın evine giden bozuk yol, belediye ekipleri tarafından betonlanarak yenilendi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan yatalak hasta Mehmet Batar'ın evine giden bozuk yol belediye ekiplerince yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin Gümüşlü Mahallesinde yaşayan Batar'ın talebi üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, eve giden toprak ve engebeli yolun betonlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batar'ın yakını Tuncer Boz, çalışma dolayısıyla ekiplere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yatağa ve cihaza bağlı yaşamını sürdüren hastamızın çamurla kaplı olan yolunun betonlanması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunduk. Talebimize hemen cevap verildi ve yol sorunu ortadan kaldırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma hastamızı büyük bir sıkıntıdan kurtardı."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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