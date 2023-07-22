Yatağanda korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Alevler bitişikteki iş yeri ve apartmanlara sıçradı

AYDIN - Muğla'nın Yatağan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın bitişiğindeki iş yeri ve apartmana sıçradı, yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki plastik malzemeler satan bir iş yerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki kırtasiyeye ve iş yerlerinin üzerindeki apartmanlara sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahaleye başladı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri alevlere havadan müdahale etti. Ekipler tarafından apartmanlarda oturanlar tahliye edildi. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayda 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi, apartmanlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.