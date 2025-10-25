Haberler

Yatağan Girme Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Yatağan ilçesinde inşa edilen Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını açıkladı. Baraj, tarımsal verimliliği artırmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir proje olarak değerlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın bereketli topraklarını suyla buluşturarak tarımsal verimliliği artırmak amacıyla inşa edilen Yatağan Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, bu bağlamda gıda arz güvenliğinde sürekliliğin sağlanması amacıyla küresel iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek suyu merkeze alan politikalar oluşturduklarına işaret etti.

Bu çalışmalar kapsamında, tarım arazilerinden en yüksek verimi almaya yönelik modern sulama sistemlerini, ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmak üzere yeni tesisler inşa ettiklerinin belirten Yumaklı, bu projelerden en önemlilerinden birinin de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapımı tamamlanan Girme Barajı olduğunu kaydetti.

"12 milyon 750 bin metreküp su depolanacak"

Yumaklı, Girme Deresi üzerine sulama amaçlı inşa edilen, temelden 71,5 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi için 770 bin metreküp gövde dolgusu yapıldığını ifade ederek, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen yapıda 12 milyon 750 bin metreküp su depolanacağını vurguladı. Sulama projesindeki çalışmaların da Girme Barajı ile eş zamanlı olarak yürütüldüğünü anlatan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sulama şebekesi için gerekli 87 bin 500 metre uzunluğundaki sulama hattı ile 558 sanat yapısının imalatları tamamlanırken, 5 bin 587 metre uzunluğunda drenaj kanalı da açıldı. Sulama dahil toplam maliyeti bugünkü fiyatlarla 1 milyar 811 milyon lira tesis, ülke ekonomisine yıllık 470 milyon lira katkı sağlayacak. Kış aylarında artan yağışlarla birlikte, barajda depolanacak su, Girme Ovası'nda yer alan 21 bin 510 dekar tarım arazisinin, modern sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak. Bu proje sayesinde, bölgedeki çiftçilerimizin suya erişimi kolaylaşacak ve tarımsal verimlilik artacak. Türkiye'mizi ve bölgemizi, tarımsal zenginliğimize zenginlik katacak bu tür projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve Muğla ilimize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Genç motosikletlinin feci sonu! Kaza anı kamerada
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.