Yatağan'daki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yatağan-Milas kara yoluna yakın alandaki yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Vali Akbıyık, sosyal medyadan ekiplere teşekkür etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yatağan Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım arazisi yangınının ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu.

Vali Akbıyık, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Karadan ve havadan yangına hızlı müdahale eden, fedakarca görev yapan ormanın kahramanları başta olmak üzere AFAD, İtfaiye, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Belediyesi, jandarma ekiplerimiz ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.