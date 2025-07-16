Yatağan'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı

Yatağan'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 132 personel ve 9 helikopterle müdahale ediliyor. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı bildirildi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yatağan'ın kırsal Nebiköy Mahallesi yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 132 personel, 9 helikopter sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına, havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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