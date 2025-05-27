Yatağan'da Uyuşturucu Operasyonu: 290 Gram Kokain Ele Geçirildi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma, durdurduğu otobüste 290 gram kokain buldu. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen Ahmet Ç. gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otobüste, narkotik köpeği 'Etil' ile yapılan aramada, çantasında 290 gram kokain ele geçirilen yolcu Ahmet Ç. (38) gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Muğla'ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan Yol Kontrol Noktası'nda 34 plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada narkotik köpeği Etil'in tepkisi üzerine yolculardan Ahmet Ç.'nin çantasında 290 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.