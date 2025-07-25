Yatağan'da Tarım Arazisinde Yangın!
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Eskihisar Mahallesi Yatağan-Milas kara yolu Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel