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Yatağan'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Yatağan'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşı ve arkadaşlarını silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtıktan sonra kent merkezinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yatağan TOKİ konutlarında tartıştığı kız arkadaşı B.G.K. ile yanındaki D.G'yi silahla yaralayan, daha sonra bölgedeki bir ekmek fırınında tartıştığı H.A'yı bacağından vuran S.G. kaçtı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlıyı Muğla kent merkezinde dolmuş beklerken gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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