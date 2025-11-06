Haberler

Yatağan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması TBMM Gündeminde

Güncelleme:
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yatağan ilçesinde şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina ve hayvan hareketliliği kısıtlamaları hakkında Tarım ve Orman Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi. 27 mahallede yürütülen aşılama çalışmaları ve ekonomik kayıplar da gündeme geldi.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın Yatağan ilçesinde 27 mahallede şap hastalığı nedeniyle karantina uygulandığını belirterek, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) yazılı soru önergesi verdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Bozarmut merkezli olarak yayıldığı ifade edilen şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina bölgesi, TBMM gündemine taşındı. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yönelttiği yazılı soru önergesinde, ilçedeki 27 mahallede uygulanan karantina, hayvan hareketliliği kısıtlamaları ve aşılama çalışmaları hakkında detaylı bilgi talep etti.

Milletvekili Uzun ayrıca Bakanlığın 2025/1 sayılı "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi" kapsamında yürütülen süreçlerin, TBMM'ye daha önce iletilen SAT-1 aşı üretimi ve pazaryeri tedbirlerinin Yatağan özelinde nasıl uygulandığının kamuoyuyla paylaşılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Uzun'un Bakanlığa yönelttiği sorular şu  şekilde:

"1.Yatağan ilçesinde 2025 yılı içinde tespit edilen şap hastalığı mihrak sayısı kaçtır? İlçe ve mahalle bazında dağılım ile mihrak tarihleri nedir?

2. Karantina kararı verilen mahallelerin adı, karar/süre tarihleri, kaldırma kriterleri ve dayanağı nedir? Bu kararlara ilişkin Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararları nelerdir?

3.Yatağan'da tespit edilen vakaların serotipleri (SAT-1, SAT-2, O, A vb.) nelerdir? Numunelerin yetkili laboratuvar teyit tarihleri, pozitiflik oranları ve kullanılan teşhis yöntemleri nedir?

4.2025 yılı aşılama programı kapsamında Yatağan'da uygulanan aşı türleri ve uyumlu serotip kapsama oranları nedir? İlk ve rapel uygulamalarda hayvan sayısı ve kapsama oranı (büyükbaş/küçükbaş) kaçtır?

5.İlçe içinde/ilçeler arası hayvan hareketleri için 2025 yılında yapılan yol kontrol ve denetim sayısı, tespit edilen ihlaller ve 5996 sayılı Kanun uyarınca uygulanan idari yaptırımlar nelerdir?

6.Yatağan ve çevre ilçelerdeki hayvan pazarları/toplama merkezleri için alınan geçici kapatma/kısıtlama kararları var mıdır? Varsa tarih aralığı, gerekçesi ve yeniden açılış kriterleri nedir?

7.İlçede hastalık nedeniyle üretim, satış ve pazaryeri kapanışlarından kaynaklanan ekonomik kayıp tahmini nedir? Üretici tazminatı/destek ödemeleri (tür, miktar, yararlanıcı sayısı) yapılmış mıdır; planlanan takvim nedir?

8.İlçede görevli veteriner hekim/teknik personel/araç-ekipman kapasitesi nedir? Geçici görevlendirme veya takviye planı yapılmış mıdır?

9.Biyogüvenlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri nelerdir ? (çiftlik/ahır sayısı, kullanılan malzeme ve kimyasal, eğitim toplantısı adedi)

10. 7 Ekim 2025 tarihli TBMM cevabında belirtilen SAT-1'e yönelik 16.213.000 doz aşı üretimi ve hayvan pazarlarının kademeli açılışı uygulamaları Yatağan'da nasıl hayata geçirilmiştir? Bu kapsamda ilçeye sevk edilen aşı/doz, uygulama tarihleri ve güncel stok durumu nedir?"

Kaynak: ANKA / Güncel
