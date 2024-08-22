Yatağan'da ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Yatağan'da ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.