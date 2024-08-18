Yatağan'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
Yatağan Yava Mahallesi'nde çıkan yangında arı kovanları zarar gördü. Yangına müdahale ekipleri yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
YATAĞAN Yava Mahallesinde çıkan yangın 2'inci saatini geride bırakırken havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yangında 30'dan fazla içerisinde arıların bulunduğu arı kovanları yanarak zarar gördü. Ekipler yangının yayılmasının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),