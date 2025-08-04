Yatağan'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel