YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇİN NİHAN PROJESİ - Haberler

Yatağa bağımlı bakım hastaları ya da trafik kazası, inme, kanser gibi büyük ameliyatlar sonrası hastaneden eve ambulansla nakledilmesi gereken kişilerin, taburcu olduktan sonra 'eve nasıl gideceğiz ?' çilesi, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da pilot uygulama olarak başlatılan NİHAN (Nitelikli Hasta Nakli) projesi ile çözüme kavuşuyor. Şimdiye dek hasta yakınlarının varsa kendi özel araçları, yoksa belediye ya da özel ambulans şirketleri ile uğraşarak kendi başlarına çözmeye çalıştıkları bu büyük sorunu gidermek üzere kurgulanan NİHAN projesi, kamu hastanelerinde tedavi gördükten sonra taburcu olan hastaların hayatlarını, bir nebze olsun kolaylaştırılacak. Mart ayından bu yana 5 ilçede pilot uygulama olarak başlanan projenin, birkaç ay sonra tüm İstanbul'da yaygınlaştırılması planlanıyor. İstanbul 3 No'lu Kamu Hastaneleri Başkanlığı bölgesindeki Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Bahçelievler'i içeren yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusuyla 5 ilçedeki 7 kamu hastanesini kapsayacak şekilde başlatılan proje ile şimdiye dek 15'i oksijen eşliğinde, toplamda 178 hasta ambulans ve NİHAN sağlık ekipleri eşliğinde hastaneden evlerine nakledildi. İçlerinde paramedik, acil tıp teknisyeni ve hemşirenin de yer aldığı 4 ekiple başlatılan proje yaygınlaştırıldığında, İstanbul genelindeki tüm kamu hastanelerinden ambulansla eve nakledilemeye ihtiyaç duyan hastalar için, ambulans ve ekip sayıları da artırılacak.

"BELEDİYELER VE KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLARDI"

"HER ŞEYİ EKİPLERİMİZ PLANLIYOR"

"EVDE SAĞLIK RANDEVULARINI DA EKİPLERİMİZ OLUŞTURUYOR"

"İKİNCİ PLANDA POLİKLİNİK MUAYENESİNE GİDECEK HASTALAR VAR"

HAZİRAN SONUNDA 8 İLÇE DAHA SİSTEME DAHİL EDİLECEK

7 KAMU HASTANESİNDEN İSTANBUL'UN HER YERİNE NAKİL

"ESNAFTAN YARDIM İSTİYORDUK HASTAMIZI TAŞIMAK İÇİN"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel