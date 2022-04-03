Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 13'üncüsü düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nda dördüncü ayak mücadelesi sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Belarus ve Rusya'dan 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre körfezde uygun rüzgar için bekledi.

Koy içi ve dışında hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından bir süre antrenman turları atıldı.

Koy içinden start alarak Turunç Mahallesi açıklarında koy dışındaki rotada yarışan yelkenciler, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek yine koy içindeki finişe ulaştı.

Altı ayaktan oluşan trofenin beşinci ayağı, 23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-0:

1. Eker 40 (Ahmet Eker), 2. Define (Vedat Tezman), 3. Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

IRC-1:

1. Team Linea Rossa (Onur Tok), 2. Fifty Fifty (Cenk Tekkaya), 3. Strekoza (Mikhail Mischenko)

IRC-2:

1. Wings Of İsland (Tora Kutoğlu), 2. Corendon Cheese (Güney Kaptan), 3. İzmir Yelken (Kaan Özgenenç)

IRC-3:

1. Lady Sollare (Marian Tita), 2. İskorpit (Güçlü Varlık), 3. Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-4:

1. VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2. Boomerang (Serdar Şahin), 3. Kaçamak (Ali Toker)