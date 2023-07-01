Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı
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Yassıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Yassıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yassıada önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Burgazada'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel