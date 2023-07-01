Üye Girişi
Haberler
Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Yassıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Yassıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yassıada önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Burgazada'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title