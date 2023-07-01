Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

Yassıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yassıada önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Burgazada'ya emniyetle yanaştırıldı.