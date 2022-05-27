"Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programı - Avukat Yasin Şanlı (1) - Haberler

"Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programı - Avukat Yasin Şanlı (1)
AA - Güncel
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İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şanlı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.
İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şanlı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.
AA / Güncel