"Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programı - Avukat Yasin Şanlı (2) - Haberler

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"Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programı - Avukat Yasin Şanlı (2)

AA - Güncel
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İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şanlı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şanlı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

AA / Güncel

Demokrasi, İstanbul, Yassıada, Baro, Güncel, Haberler

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