Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek - Haberler

İsrailli sanatçı Yasmin Levy, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Levy, Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca, Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses'in de aralarında bulunduğu birçok isimle çalıştı.

Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol Flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz Fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

Türk yaylı çalgılarının zengin tonlarıyla Flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel ve piyano gibi Batı müziği enstrümanlarıyla Doğu'nun ritimlerini ritimlerini bir araya getiriyor.