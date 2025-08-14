Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası öncesi, Niğde'de "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda çalıştayın açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, çalıştayın kent için önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

Ülkedeki nüfus artışının yavaşladığına dikkati çeken Çelik, "Türkiye artık yüzde 10,62'si yaşlı olarak kabul ettiğimiz bir nüfustan oluşuyor. Daha önce nüfusu genç ve dinamik bir ülkeydi ama maalesef bu anlamda demografimiz değişiyor. Sizlerin de katılımı ve görüşleriyle yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ve kamusal hizmetleri alırken yaşamış oldukları sıkıntıları ele almak, bunlara daha iyi çözüm bulmak anlamında bu çalıştayı yapıyoruz. Önemli olan insanın hayatını kaliteli bir şekilde yaşaması. Devlet olarak yaşamı, vatandaşlarımız için daha kolay kılabilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Nurettin Kesler de yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak, sorunlarını çözmek ve onlara güzel bir gelecek sunmanın devletin asli görevleri olduğunu belirtti.

Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kesler, "Bu çalıştayda ulu çınarlarımıza sunulacak sağlık hizmetleri, sosyal destek mekanizmaları, ekonomik güvence, barınma olanakları, kültürel ve sosyal hayata katılım gibi konular çok boyutlu ele alınacaktır. Alanında uzman katılımcılarımızın görüş ve önerileriyle çözüm odaklı bir yol haritası belirlenecektir. Amacımız, yalnızca sorunları tespit etmek değil, somut ve uygulanabilir çözümler üretmektir." diye konuştu.