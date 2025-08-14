Yaşlıların Yaşam Kaliteleri İçin Çalıştay Düzenlendi

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası kapsamında İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen şura kapsamında organize edilen çalıştay, Adana'da merkez Çukurova ilçesindeki Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, yaşlıların daha sağlıklı yaşam sürmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Gökboğa, aktif yaşlanma süreçleri ve kurumsal kapasiteye yönelik çalışmaları ele alacaklarını belirterek, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından ortaya çıkan nüfus projeksiyonları, ülkemizde yaşlanmaya yönelik yapılacak çalışmaların önemini bir kat daha artırmıştır." dedi.

Açıklanan doğurganlık hızı verilerinin, ülke nüfusunun yaşlandığını gösterdiğini ifade eden Gökboğa, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, tüm kamu kuruluşlarımız kendi planlarında değişiklik ve revizyon yapma ihtiyacı duymaktadır. Bizler, huzurevi kapasitesinin artırılması ve aile odaklı yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik hedefler belirlerken, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, emeklilik sistemlerindeki değişim ve artışlara yönelik çalışmalar yapacaktır. Sağlık hizmetleri alanında ise gerontolojik hastalıklara özel, daha ayrıntılı ve hedefli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Şehir plancılarımızın da yaşlı bireylerin yaşam kalitesini önceleyen, yaşanabilir kentler tasarlamak adına planlarını gözden geçirmesi gerekecek."

Çukurova Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Soylu'nun da sunum yaptığı programda katılımcılar, kentte yaşayan yaşlıların ekonomik, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Programda, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler yer aldı.

Mersin

Mersin'de de İl Yaşlılık Çalıştayı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün konferans salonunda başladı.

Vali Yardımcısı Faik Arıcan, programın açılışında, Türkiye'de insan odaklı çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yaşlılık, hayatımızın en tecrübeli olduğu evresidir. Her yaşlımız bizim için kıymetlidir. Her birinde müthiş bir hayat evresinin engin yaşam tecrübesi var." dedi.

Arıcan, çalıştayda ortaya konulacak fikirlerin ve projelerin önemli olduğunu anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da "Amacımız yaşlılarımızın hayat kalitesini artıracak somut öneriler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek için yol haritası belirlemek olacaktır." diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz da Tazelenme Üniversitesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çalıştay kapsamında "yaşlılık", "yaşlı hakları", "yaşlı dostu kentler", "yaşlı bakım hizmetleri", "yaşlı ekonomisi", "aile ve yaşlılık" konularında oturumlar düzenlendi.

Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Özden Huzurevi'nde düzenlenen çalıştayda, yaşlı bireylerin birer "hazine" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onlar geleceğimize ışık tutan rehberlerimizdir. Burada kalan yaşlılarımıza gereken desteği, ilgiyi her zaman göstermeye özen gösteriyoruz, onları çok seviyoruz. Onların rehberliği ve tecrübeleri çok önemli. Onların duası olmazsa olmaz. O duayı hep alabilmek dileğiyle, çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum."