Yaşlıların Refahı Paneli Sinop, Kastamonu ve Çankırı'da Gerçekleşti

Yaşlıların Refahı Paneli Sinop, Kastamonu ve Çankırı'da Gerçekleşti
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TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranı en yüksek iller arasında yer alan Sinop, Kastamonu ve Çankırı'da düzenlenen 'Yaşlıların Refahı Paneli'nde, bölgedeki yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için sağlık, sosyal ve eğitim politikaları ele alındı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaşlı nüfus oranı en yüksek iller sıralamasında ilk iki sırada yer alan Sinop ve Kastamonu ile beşinci sıradaki Çankırı'yı kapsayan "Yaşlıların Refahı Paneli" düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, TR82 bölgesi içerisinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikalar ele alındı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop üniversitelerinden akademisyenlerin de katkı sunduğu panel, iki oturum şeklinde yapıldı.

İlk oturumda, Sağlık Bakanlığı, TÜİK ve KUZKA'dan uzman isimler sunum yaparak yaşlılara yönelik sağlık, sosyal ve demografik hizmetler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İkinci oturumda ise aktif yaşlanma, kuşaklar arası etkileşim ve yaşam boyu öğrenme başlıkları konuşuldu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, panelin önemine dikkati çekti.

Yaşlıların sadece aile büyüğü olmadığını ifade eden Dallı, "Aynı zamanda geçmişle geleceği birbirine bağlayan köprülerdir. Tecrübeleriyle yol gösteren, değerleriyle toplumu besleyen yaşlılarımız; kültürel sürekliliğin teminatı, kuşaklar arası bağların canlı hafızasıdır. Aile içinde saygı ve sevgiye dayalı ilişkilerin güçlenmesinde, geleneklerin aktarılmasında ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesinde yaşlıların rolü hayati önemdedir." dedi.

Dallı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplumumuzun hafızasını ve kültürel mirasını taşıyan yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal gelişimimizin teminatıdır. Bu nedenle, bölge bazında özel olarak ele alınması gereken stratejiler; sağlık hizmetlerinden sosyal katılıma, eğitim fırsatlarından ekonomik desteklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamalıdır. Panelimiz boyunca yapılacak sunum, paylaşım ve tartışmalarla özellikle Sinop ve Kastamonu gibi yüksek yaşlı nüfus oranlarına sahip illerimizde, yerel ihtiyaçlara duyarlı, etkin ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi hedefliyoruz."

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla genç bir nüfus yapısına sahip olduğunu söyledi.

Bu durumun aksine TR82 bölgesinde durumun farklı olduğunu anlatan Genç, "Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizi kapsayan bölgemizde yaşlı nüfus oranı yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir ve bu oran, Avrupa ortalamasına oldukça yakındır. Bu nedenle, yaşlı nüfusun refahına yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük politikaların tartışılması, bölgemiz açısından son derece önem arz etmektedir." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Politikaları Daire Başkanı Fatih Elibol da nüfusun giderek yaşlandığını ifade etti.

Avrupa'nın son 100-150 yıl içinde kat ettiği yolun Türkiye'de çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Elibol, "Son rakamlarda bunları gösteriyor. Bu noktada bu hızlı dönüşüm sadece bir istisnadan ibaret değil, toplumsal yapımızı, hizmet anlayışımızı ve kalkınma politikalarımızı yeniden düşündürmemizi gerektiren bir süreci de beraberinde getiriyor. Biz, Bakanlık olarak yaşlı bireylerimizin sadece bakım hizmetlerine değil, aynı zamanda aktif de sağlıklı yaş almalarına, toplumsal hayata katılımlarına, üretime ve öğrenmeye de dahil olmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda siz değerli uzmanların ve kurumların katkısı ve bu süreçte çok önemli. TR82 bölgesi Türkiye'de yaşlı oranının en çok olduğu 5 ilden üçü olmuş oluyor. Bu noktada da mutlaka önem arz ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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