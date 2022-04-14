''Yaşlılarımız hayata tutunsun diye hizmetlerimize devam edeceğiz''

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Geniş Ailem kapsamında, 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlarımıza yönelik "Hayata Tutun" projesi hizmete sunulmuştu. Bu proje kapsamında 1453 hane uygulamadan faydalandı. Bunlardan birisi de 78 yaşındaki Parkinson hastası Ekrem Ertürk oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Parkinson günü sebebi ile bu projeden faydalanan Ekrem Ertürk'ü ziyaret etti. Aynı zamanda Türk Emekli-Sen Derneği Kocaeli Şube Başkanı da olan Ekrem Ertürk, Başkan Büyükakın'a, ''Bizler için büyük bir hizmet'' sözleriyle teşekkür etti. Başkan Büyükakın'a ziyarette Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık eşlik etti.

KALICI HASARLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği 65 yaş üstü veya engelli vatandaşların, yaşlılığa bağlı hareket sıkıntısından oluşabilecek kazaları önlemeye yönelik "Hayata Tutun" projesi uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yaşlılığa bağlı; Parkinson, tansiyon, kalp rahatsızlıkları, yaşlılığa bağlı denge sorunları ve engelli bireylerin düşme tehlikesi ile bireylerde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların önüne geçilmesi amaçlandı. Vatandaşların evlerinde; banyo içi katlanabilen tabure, banyo içi ve ihtiyaç duyulan alanlarda sabit tutunma barı, harekete duyarlı aydınlatma sensörü monte edilerek, ıslak zemin üzerinde kaydırmaz paspas uygulaması yapıldı.

"HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK"

Ziyaret ettiği Ertürk ile samimi bir atmosferde sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Şimdiye kadar yaklaşık 1400'ün üzerinde hemşerimizin ihtiyacına ulaşıldı. 65 yaş üzerindeki hemşerimizin evlerinde yürüme güçlüğü çeken, yaşlılığa bağlı hareketlerinde yaşamsal zorluğu olan vatandaşlarımız ihtiyacını karşılıyoruz. Evlerinde bu tür aparatlarla belli alanlarda hareketlerini kolaylaştırmak, düşmelerini engellemek, hayata tutunmaları sağlamak amacıyla bu projeyi başlattık. Onların hayatları için çok anlamlı. Belki normal hayatımızı sürdürürken farkını anlayamadığımız şeyler ama sabah kalktığınızda denge sorunu yaşıyorsanız, bir yerlere tutuna bilmek hayati öneme sahiptir. Bu sebeple 1400'ün üzerinde eve ulaşıldı. Çok ciddi memnuniyet var. Herhangi bir maddi duruma bakılmaksızın gerçekleştiriyoruz bu projeyi. Sadece bu hizmete ihtiyaç olunması halinde sosyal hizmet olarak yerine getiriyoruz. Talep doğrultusunda her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Büyük bir memnuniyetle devam ediyoruz. Bu ihtiyaç devam ettiği sürece bizim hizmetimiz devam edecek. Vatandaşlardan talep geldikçe ihtiyacı olanların hayata tutunmasına yardımcı olacağız" dedi.

"BİZLER İÇİN BU BÜYÜK BİR HİZMET"

Parkinson hastası eşini, evde temizlik yaptığı sırada düşmesi sebebi ile beyinde pıhtısı atması sonucu kaybettiğini anlatan Ekrem Ertürk, "Yapılan bu projeden çok memnunum. Emekliler Derneği Başkanı olarak burada yaşlıları da temsil ediyorum. Başkanımız çok güzel bir hizmet başlattı, örnek bir hizmet çalışmalarını takip ediyor başarılı buluyorum. Diğer illerde böyle bir hizmet yok. Yaşlılar olarak çok teşekkür ediyoruz. Ben de Parkinson hastasıyım. Hayata Tutun projesi büyük bir hizmet. Bu hizmetten yararlanmak beni çok memnun etti. Bu yaşa geldim en mutlu olduğun an bu an oldu. Çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu projelere sebep olanlardan Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

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