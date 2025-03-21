Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı gün ve saat belli oldu
İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nda yönetim görevden alındı
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da rekor düşüş
MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

"Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin"

Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılara Önem Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşlıların toplumun en önemli değerleri olduğunu belirterek, yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin kalitesinin artırılacağını açıkladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tahmazoğlu mesajında, "Toplumdan kopmayan, düşünceli ve hoşgörülü deneyimleriyle gençlere yol gösteren yaşlılarımız, toplumu zenginleştiren en önemli değerlerimizdir. Belediye olarak bizlerde yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlı vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, onların sadece bir günde değil, her zaman için baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title