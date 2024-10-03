Yaşlılar Bilim Merkezi'nde Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, Bilim Merkezi'nde kolonya yaptı, planetaryum da "Buzdan Dünyalar" isimli belgesel izledi, merkezdeki deprem simülasyonu, plazma küreler gibi deneylere katıldı.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yaşlılar, Bilim Merkezi tesis sorumlusu Şenay Kırkar ve eğitmenler tarafından karşılandı.

Yaşlılar, ilk olarak kubbe içerisindeki 360 derecelik özel bir perdeye projeksiyon aracılığıyla yıldızların, gezegenlerin ve diğer gökcisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın simüle edildiği planetaryumda (gökevi) "Buzdan Dünyalar" isimli belgeseli izledi.

Daha sonra Bilim Akademisine geçen yaşlılara, kolonyanın yapımı anlatıldı, bazı yaşlılar da lavanta kolonyası yapımını denedi.

Eğitimler eşliğinde Bilim Merkezi'ni gezen yaşlılara sesin, elektriğin, hareketin oluşumu cihazlar üzerinde anlatıldı. Yaşlılar deprem simülasyonuna binerek çeşitli şiddetlerdeki depremleri de deneyimledi.

Yaşlılardan Ayşe Kartal, en çok planetaryumdan etkilendiğini belirterek, "Orada canlı canlı hissettim, sanki ordaymışım gibiydi. Her şey çok güzeldi." dedi.

Feride Yerebasmaz, kolonya yapmayı öğrendiğini, güzel bilgiler edindiğini söyledi

78 yaşındaki Mustafa Yerebasmaz ise özellikle planetaryumu çok beğendiğini ifade ederek, "Dünyanın nasıl oluştuğunu, ayın nasıl tutulduğunu, buzulların oluşumunu görmüş olduk. Okuldan hatırlıyorum bu bilgileri, öğretmenlerimiz dünya 7 katlı derdi. Aya filan gidiliyor, biz inanamıyorduk ama bizden de gidenler olunca inandık." diye konuştu.