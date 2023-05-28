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Yaşlı ve Engelliler Seyyar Sandıkta Oy Kullandı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı 2. turu seçimleri için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyyar sandık uygulamasıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa tabii olan ve engelli beyan formu ile yaptıkları başvuru sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen 10 seçmen, oylarını kullandı.

Yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar oylarını seyyar sandıkta kullandı

KÜTAHYA - Cumhurbaşkanlığı 2. turu seçimleri için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların, seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı.

Seyyar sandık uygulamasıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa tabii olan ve engelli beyan formu ile yaptıkları başvuru sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen 10 seçmen, seyyar sandıkta oy kullandı. Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından seçmenlerin oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Seyyar sandık uygulamasıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa tabii olan ve engelli beyan formu ile yaptıkları başvuru sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen 10 seçmen, seyyar sandıkta oy kullandı.

Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından seçmenlerin oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Hasta ve engelliler kendileri için hazırlanan 8801 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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