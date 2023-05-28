Yaşlı ve Engelli Vatandaşlar 112 Ekipleriyle Sandığa Götürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullanmak isteyen yaşlı ve engelli vatandaşlar, 112 ekipleri tarafından sandığa götürüldü. Oy kullanamayan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullanmak isteyen yaşlı ve engelli vatandaşları 112 ekipleri sandığa götürdü.

70 yaşındaki Atalay Yeni ve 61 yaşındaki Nesibe Yazdalı isimli vatandaşlar Atatürk Anadolu Lisesi 3. katta bulunan sandıklarına 112 ekipleri ve yakınlarının yardımları ile tekerlekli sandalye üzerinde giderek oylarını kullandı. Geçtiğimiz seçimlerde oy kullanamadığını ifade eden Atalay Yeni, oğlundan destek isteyerek 112 ekiplerini aradıklarını ve ambulansla 1310 nolu sandıkta oy kullanmaya geldiğini ifade ederek ekiplere teşekkür etti.

Oyunu 1308 nolu sandıkta kullanan 61 yaşındaki Nesibe Yazdalı da rahatsızlığından dolayı yürüyemediğini, geçen seçimlerde oy kullanamadığı için çok ağladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmek için 112 ekiplerinden yardım istediğini belirten Yazdalı: "Rahatsızlığımdan dolayı geçtiğimiz seçimlerde oy kullanamadığım için çok ağladım. Bu kez ilçe seçim kurulunu arayarak 112 ekiplerinden destek istedim. Oyumu kullandığım için çok mutluyum. Hayırlısı olsun" dedi. - AYDIN