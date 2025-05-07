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Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı ve sosyal yardımların insan odaklı politikalar çerçevesinde sürdürüldüğünü vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarını sürdürdüklerini, bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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