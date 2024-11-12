Üye Girişi
Haberler

Yaşlı Kadının Kaybolan Çantası Bulundu

Yaşlı Kadının Kaybolan Çantası Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Abdülbari Kokan, yolda bulduğu 5 bin 350 TL ve cep telefonu içeren kadın çantasını zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı. Çantanın sahibi Ayşe Tobal, çantasının bulunduğuna sevindiğini belirtti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Abdülbari Kokan (75), yolda bulduğu, içinde 5 bin 350 TL para ile cep telefonu olan kadın çantasını zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Abdülbari Kokan, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin yakınında yoldaki bir kadın çantası buldu. Kokan, içinde 5 bin 350 TL para, cep telefonu ve evrak bulunan çantayı Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüp, sahibinin bulunması için teslim etti. İçindeki evraktan çantanın evi Zafer Mahallesi'nde bulunan Ayşe Tobal'a (78) ait olduğu belirlendi. Nazilli Belediyesi Zabıta Amiri Göksel Taş, Tobal'ı belediyeye çağırarak, tutanakla çantasını teslim etti.

'BULUNDUĞUNU SÖYLEDİKLERİNDE ÇOK SEVİNDİM'

Çantası kaybolduğunda çok üzüldüğünü belirten Ayşe Tobal, "Zabıtadan arayıp, çantamın bulunduğunu söylediklerinde çok sevindim. Çantamı bulup, Zabıta Müdürlüğüne getiren kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden bin kere razı olsun" dedi.

'KAYBEDENLERİN ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM'

Çantayı bulduğunda hiç düşünmeden Zabıta Müdürlüğü'ne getirip teslim ettiğini belirten Abdülbari Kokan, "Çanta içerisinde para olduğunu da Zabıta Müdürlüğü'nde öğrendim. Yaşlı bir teyzenin çantasıymış. Çağırıp, sahibine teslim ettiler. Tekrar bir çanta bulsan yine hemen ilgili yere getirir teslim ederim. Kaybedenlerin üzülmesini istemem" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Rashica sakatlandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 12 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? (Yasa dışı bahis soruşturması) Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı açıklandı mı? Maçlar hangi tarihte oynanacak? Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.