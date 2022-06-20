Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar

Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti.

Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti. Hırsızların olduğunu fark eden yaşlı kadın kapıyı üzerlerine kilitleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 hırsızlık şüpheli şahsı saklandıkları çatıda kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi. Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.

(Ahmet Berke Erdal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title