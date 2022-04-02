YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler

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YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'da Fatma Akkaş'ı (67) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak 5 cumhuriyet altını ile 26 bin TL'sini alan K.G., polis tarafından suçüstü yakalandı.

KÜTAHYA'da Fatma Akkaş'ı (67) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak 5 cumhuriyet altını ile 26 bin TL'sini alan K.G., polis tarafından suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.G.?nin Ok Meydanı Mahallesi Begonya Sokak'ta oturan Fatma Akkaş'ı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak para istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, önlem aldı. Ekipler Aftma Akkaş ile buluştuktan sonra K.G.?yi gözaltına aldı. K.G.'nin üzerinde yapılan aramada, Akkaş'a ait 5 cumhuriyet altını ile 26 bin TL ele geçirildi. Emniyete götürülen K.G.'nin, 3'ü dolandırıcılıktan olmak üzere 5 farklı dosyadan arandığı tespit edildi. K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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