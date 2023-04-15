YAŞLI KADIN, EVİNE GİREN KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

ÇORUM'da 72 yaşındaki N.A., evine giren bir kişi tarafından darbedildi. Şüpheli, yaşlı kadının bağırması sonucu kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, dün gece Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan N.A., evinde bir kişinin olduğunu gördü. Evine giren ve kendisine saldıran kişiyle boğuşmaya başlayan N.A., darbedildi. Yaşlı kadın bağırması üzerine eve giren kişi kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)