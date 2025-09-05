Yaşlı Hizmetleri İçin Yeni Bir Dönem: Osmancık Huzurevi Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda, yaşlı hizmetlerinde hedefimiz, büyüklerimizi, bilgeliğiyle topluma yön veren, üretken ve güçlü bir geleceğin asli aktörleri haline getirmektir." dedi.

Göktaş, Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un köklü geçmişi ve yarına bakan vizyonunun, bu hizmetin ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan huzurevinin nesiller arası dayanışmayı güçlendiren, büyüklere vefa duygusunu ifade eden bir eser olduğunu belirten Göktaş, "Bu kuruluş 86 kişilik kapasitesiyle yaşlılarımıza güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. Aynı zamanda bakım ve rehabilitasyon hizmetleriyle onların sağlıklarını koruyup yaşam kalitelerini yükseltmelerini sağlıyor. Ayrıca huzurevimiz, gündüzlü hizmetleriyle de yaşlılarımızın sosyal hayata katılımını güçlendirerek aktif bir yaşam sürmelerine imkan sağlayacaktır." diye konuştu.

Vatandaşların, hayatın her döneminde yanında olmalarının sosyal devlet anlayışının en somut göstergelerinden olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bu anlayışla devletin şefkat eli insanımızı her daim kuşatmakta, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet sunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda sosyal hizmet alanında hayata geçirilen her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Onun güçlü liderliği ve vizyoner yaklaşımı, sosyal devlet ilkesini milletimizin günlük hayatına dokunan bir gerçeklik haline getirmiştir. Bugün yaşlı bakımından engelli hizmetlerine, çocuk korumadan aile destek programlarına kadar her alanda atılan tarihi adımlar, bu vizyonun yansımasıdır." şeklinde konuştu.

Sosyal hizmetlerin Türkiye'nin her köşesinde erişilebilir ve kapsayıcı yapıya kavuştuğunun altını çizen Göktaş, bu anlamda yaşlı bireylere güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürme imkanı sağlamanın vazifeleri olduğunu vurguladı.

Yaşlı hizmetlerini bakım ve destekle sınırlı görmediklerini, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için yeni hizmetler geliştirdiklerini anlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Her daim önceliğimiz yaşlılarımızın aileleri ve yakın çevreleriyle birlikte yaş almalarını sağlamaktır. Böylece Ulusal Vefa Programıyla 81 ilimizde, yaşlılarımıza kendi evlerinde, gündelik ihtiyaç desteği hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Yaşlı Destek Programı ile yaşlılarımızın hizmetlerimize daha kolay erişmesini sağlıyoruz. Öte yandan Evde Bakım Yardımıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ailelerinin yanında bakım hizmeti almalarını mümkün kılıyoruz. Bunun yanı sıra hem yaşlılarımıza hem de ailelerine gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizle rehberlik, danışmanlık, psiko-sosyal destek hizmetleri sunuyoruz."

Çorum'da 1840 kişiye VEFA hizmeti sunduklarını, 5 bin 518 kişinin de evde bakım hizmetinden faydalandığını aktaran Göktaş, "Bugün, Türkiye'de 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Çorum'da ise 3 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 236 yaşlımıza sıcak bir yuva sunuyoruz. Bu huzurevimiz ile birlikte yatak kapasitemizi de artırmış olacağız." dedi.

Yaşlı bireylere aktif ve huzurlu bir yaşam sunmayı hedeflediklerine dikkati çeken Göktaş, bu amaçla Osmancık'ta inşa edilen huzurevinin donanımıyla, sosyal alanlarıyla, yaşlı dostu mimarisiyle ve güler yüzlü çalışanlarıyla, yaşlı bireylere sıcak bir yuva olacağını bildirdi.

Burada yaşlıların sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanacağını, sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatla bağlarını güçlendireceğini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki, onların her günü, bizlere kattıkları değer kadar kıymetli olsun. 2025 Aile Yılı'nda, yaşlı hizmetlerinde hedefimiz, büyüklerimizi, bilgeliğiyle topluma yön veren, üretken ve güçlü bir geleceğin asli aktörleri haline getirmektir. Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında da uzun vadeli politikalarla, büyüklerimiz için büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

Çorum Valisi Ali Çalgan ile AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da konuşmalarında, Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Göktaş, törenin ardından Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek yaşlılarla sohbet etti.