Yaşlı Çiftin Oğul Ziyaretine Polis Desteği

Yaşlı Çiftin Oğul Ziyaretine Polis Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da yaşayan 77 yaşındaki Osman ve 74 yaşındaki Remziye Taşpınar çifti, vefat eden oğullarının kabrini ziyaret etmek üzere polis ekipleri tarafından Ankara'ya götürüldü. Maddi imkansızlıkları nedeniyle uzun süre oğullarının kabrini ziyaret edemeyen çift, mezar başında dua etti.

Afyonkarahisar'da yaşayan yaşlı çift, Ankara'daki oğullarının kabrine polis ekiplerince götürüldü.

Osman (77) ve Remziye (74) Taşpınar çiftinin oğulları İlhan Taşpınar, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat etti, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Taşpınar çifti de vefat eden oğullarının kabrini, maddi imkansızlık nedeniyle uzun süredir ziyaret edemedi.

Remziye Taşpınar, durumu halk günü toplantısında Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'a iletti.

Yiğitbaşı'nın talimatıyla bugün evlerinden polis ekiplerince alınan Taşpınar çifti, oğullarının kabrinin bulunduğu Ankara'daki mezarlığa götürüldü.

Taşpınar çifti, burada oğullarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

"Milletimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz"

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Taşpınar çiftinin oğullarının mezarlık ziyaretinin videosunu paylaşıldı.

Buradan yapılan açıklamada, "Toplumumuzun temel değerlerinden biri olan vefaya inancımızla hareket ederek, ulaşım ve rehberlik desteğiyle kıymetli ailemizi Ankara'daki mezarlığa ulaştırarak, evlatlarına duydukları özlemi bir nebze de olsa dindirme imkanı sağlamaya çalıştık. Evladına kavuşan yüreklere sabır, evladımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Emniyet teşkilatı olarak, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayacak, milletimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.