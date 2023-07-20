Yaşlı bireyler için sağlık ve huzur etkinliğiSAMSUN Yaşlı bireylerin daha sağlıklı, aktif ve huzurlu olması amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Yaşlı bireyler için sağlık ve huzur etkinliği

SAMSUN Yaşlı bireylerin daha sağlıklı, aktif ve huzurlu olması amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çeşitli aktiviteler düzenlendi. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, "Yaşlılarımıza fizik tedavi, pilates ve yoga gibi sosyal alanda paylaşımlarını sağlayacak bir ortam sunmaya çalıştık. Bu ve buna benzer aktiviteler kişilerin yaşam kalitesine çok dokunan, çok etkin olan etkinliklerdir" dedi.

OMTEL Otel'de düzenlenen etkinliğe birçok yaşlı vatandaş katıldı. Yaşlı vatandaşların hayat kalitelerini arttırmayı, daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri amaçlayan etkinlikte OMÜ Gerontoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yaşlı vatandaşlara ısınma, tanışma, yoga, kurum üzüm egzersizi, limonunu tanı ve nefes egzersizi gibi aktiviteler yapıldı. Aktiviteler boyunca yaşlı bireyler oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

"Bu etkinliklerin onlara çok iyi geldiğini iyi biliyoruz"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, "Özellikle nüfusla ilgili bir çalışma yaptık. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bünyesinde yer alan ve şehrimizde bulunan bu kesim insanları burada topladık. Bu etkinlikte üniversitemizin alt yapısını kullanıyoruz. Onlarla fizik tedavi, pilates ve yoga gibi sosyal alanda paylaşımlarını sunacak bir ortam sunmaya çalıştık. Bu ve buna benzer aktiviteler kişilerin yaşam kalitesine çok dokunan, çok etkin olan etkinliklerdir. Onlara çok iyi geldiğini iyi biliyoruz. Biz de üniversite olarak Samsun'un bütün bu birimleri ile beraber iş birliğini arttırmak ve bu gibi etkinlikleri yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Onlar için daha neler yapabiliriz o yüzden buradayız"

Etkinlikle ilgili bilgi veren OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Erdoğan, "Yaşlı bireylerle toplanarak toplumumuzda var olan gittikçe artan nüfusun sağlıklı ve aktif yaşlanması amacıyla düzenlendiğimiz etkinlik için buradayız. Amacımız yaşlı bireyleri doğa ile birleştirmek, doğada sağlıklarını daha geliştirmek, kaslarını güçlendirmek, denge problemlerini çözmek ve yerinde aktif yaşlanmaları sağlamaktır. Onlar için daha neler yapabiliriz o yüzden buradayız" şeklinde konuştu.

"7 tane huzurevimizde 450 tane yaşlımız var"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, "Bu etkinliğin öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinde bir tanesi de ülkemizdeki bütün yaşlıların huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sağlamaktır. Bu amaçla 7 tane huzurevimizde 450 yaşlımız var. Tabii, bunlar kurum bakımında olan yaşlılarımızdır. Kurum dışında olan yaşlılarımız içinde politikalarımız devam ediyor. Ülkemizde yaşlı nüfus giderek artıyor. Yaşlı nüfus artarken bizlerinde kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirmeleri lazımdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik aktiviteleri sonrası son buldu.

Aktivitelerin faydaları

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü'nden yapılan açıklamada, "Ortalama insan ömrünün artması ile yaşlı bireylerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu artış toplumlarda aktif ve sağlıklı yaşlanma kavramı üzerine önemle durulmasına sebep olmuştur. Yaşla birlikte cilt ve bağ dokusunda incelme ve esneklik kaybı, hareketlerde yavaşlama, akciğer kapasitesinde azalma, denge problemleri ve kas kitlesinde azalma meydana gelmektedir. Yaşlanırken dinç görünmek ve pozitif ruh haline sahip olmak için fiziksel egzersiz oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda yoganın yaşlı bireylerde esnekliği arttırdığı, beyin hücrelerinin gelişimini desteklediği, kas hücrelerini yenileyerek kasları güçlendirdiği, denge duyusunu güçlendirdiği, akciğer kapasitesini arttırdığı görülmüştür. Yoga pratiklerinin düzenli yapılması yaşlı bireyleri gençleştirmese de zindelik ve esneklik katacaktır. Yoga pratikleri sadece ruh ve beden sağlığını değil aynı zamanda beyin sağlığını da olumlu etkilemektedir. Beyin ve beyin hücrelerinin beyin hormonu olarak adlandırılan BDNF düzeyini artması beyin hücrelerinin gelişimini sağlayarak beynini genç tutar, stres düzeyini azaltarak yaşlanması yavaşlatır. Bunun dışında öğrenme, yeni beceriler kazanma, hafıza ve duygu durum üzerine pek çok etkisi vardır. Alzheimer veya Parkinson hastalığı gibi dejenerasyon ile giden hastalıklarda, hastaların beyinlerinde BDNF düzeyleri düşük bulunmaktadır. Orijinal yoga sistemi sayesinde solunum kapasitesi artar, sindirim ve boşaltım işlevleri düzene girer. Üreme, sinir ve dolaşım sistemleri olumlu etki alır, hormon dengesi sağlanır, bağışıklık sistemi güçlenir. Vücuttaki hücreler bol oksijenli kanla yenilenir, bedendeki iç uyum gelişir. Bedendeki kas ve kemik yapısı güçlenir. Oluşabilecek kireçlenmeler ve romatizmal ağrılar giderilerek önlenir. Bunun yanında çalışmalar sırasında zihinsel ve sinirsel gerginlik atılarak etkili bir gevşeme sağlanır. Yaşanılan uyku problemleri giderilerek uyku kalitesi arttırılır. Kişi sabahları kendini daha dinç ve dinamik hisseder. Sonuç olarak yaşam kalitesi artar. Stres, hareketsizlik, yanlış beslenme ve solunum alışkanlıkları ne yazık ki bedenin daha hızlı yaşlanmasına sebep oluyor. Yorgun ve stres dolu geçirilen bir yaşam, bedeni hızla çökertiyor ve ilerleyen yaşlarda sayısız hastalığa neden oluyor. Bedenin yaşlanması ile kişi kendini bitkin ve huzursuz hisseder, yaşama gücünü kaybedebilir. Yogaya başlamak için hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz. Çünkü orijinal yoga sisteminde bedenin yaşı yıllarla değil, omurganın esnekliği ile ölçülmektedir. Ne kadar sağlam ve güçlü bir omurga yapınız varsa bedeniniz o kadar genç demektir" denildi.