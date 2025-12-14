2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya yaşlanırken Türkiye'de de yaşlı sayısı artarken, yaşlıları sadece huzurevlerine tıkamayız. Biz bir yandan huzurevi yapmaya devam edeceğiz bir yandan da yaşlılarımıza evlerinde destek olacağız" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Grupları bulunan siyasi partilerin konuşmaları, Bakanların sunumları ve grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularına ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıt verdi. Yaşlıların günlüğü 200 TL olan otellerde kaldıklarını örnek göstererek "Yaşlılar konusunda ne yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Göktaş, "Tüm dünyada nüfus yaşlanıyor ülkemizde de nüfus yaşlanıyor. Doğurganlık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalıyor. Verdiğiniz rakamlar doğru değil. Evlilik yaşı kızlar için 22'den 26'ya yükseldi erkeklerde 26'dan 29'a yükseldi. Doğurganlık düşüşümüz kapsamlı ve planlanmış ve 1960 yılından bu yana kapsamlı bir şekilde indirildi. Nüfus planlaması ülkemizde maalesef zihinlere oturdu. Dünyadaki pek çok ülkenin derdi aynı. Biz ülkemizdeki gençleri güçlendirelim, nüfusumuzu güçlendirelim, ülkemizin rekabetçi tutumunu koruyalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, süre kısıtlaması nedeniyle cevap veremediği soruları yazılı olarak yanıtlayacağını bildirdi ve şunları kaydetti:

"Bir milletvekili benim sözlerimin ardından kendisini Kanada'da yaşıyor gibi hissettiğini söyledi. Ben anlatayım Kanada'da yaşlıların bakım sistemini. Kanada'da yaşlı bakım modelinde insanları evlerinde bakıyorlar. Yaşlanan nüfus ile birlikte bakım talebi artıyor Bu da hizmet maliyetlerini yükseltiyor. Dünya yaşlanırken Türkiye'de de yaşlı sayısı artarken yaşlıları sadece huzurevlerine tıkamayız. Biz bir yandan huzurevi yapmaya devam edeceğiz bir yandan da yaşlılarımıza evlerinde destek olacağız."