Yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

ESKİŞEHİR'de yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can'ı (25) 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Onur Kaya'nın (22) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme savcısı verdiği mütalaasında sanık Kaya hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederek, "Normalde yanında taşımadığı halde suçta kullandığı bıçağı yanında getirmiş olması sanığın cinayeti önceden tasarladığı eylem ve neticeyi garanti altına almak adına değişik ihtimalleri hesaplayarak eylemini icra ettiğini göstermektedir" dedi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine- Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can, 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun tarafından iddianame hazırlanarak Onur Kaya hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi. Onur Kaya hakkında, kadına karşı, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'Şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anne Emine Can da adalete güvendiğini ve sanığın gerekli cezayı almasını istediğini belirterek, "Sanık yıllarca cezaevinde ağırlaştırılmış bir şekilde yatsın istiyorum. Başka Tuğçe'ler ölmesin istiyorum. Herkes benim yanımda bu beni mutlu ediyor. Ama ben her gün ölüyorum. O en ağırlaştırılmış cezayı alacak, benim için bir nebze de olsa rahatlayacak" dedi.