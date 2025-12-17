Haberler

Bakanlıktan İstanbul'daki özel yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayı sonrasında idari para cezası uygulanacağını ve gerekli yaptırımların devreye gireceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
title