YAŞLI ADAMIN PARASINI VE TELEFONUNU GASP EDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 77 yaşındaki E.A.?yı gasp ederek parasını telefonunu alarak kaçan 4 zanlı, polisin yaptığı operasyon ile yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 77 yaşındaki E.A.?yı gasp ederek parasını telefonunu alarak kaçan 4 zanlı, polisin yaptığı operasyon ile yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ortacami Mahallesi Melek Sokak üzerinde evine giden 77 yaşındaki E.A.?nın önü tanımadığı 4 kişi tarafından kesildi. 4 kişi, E.A.?nın üzerinde bulunan 6 bin TL para ile cep telefonu gasp etti. Olayın ardından E.A., gasp olayını emniyet ekiplerine bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada gasp olayını G.T., F.Y., C.A. ve E.T. adlı kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.Ekipler, gerçekleştirdiklerini operasyon ile 4 kişiyi gasp ettikleri 6 bin TL'yi paylaşırken yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.