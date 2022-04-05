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Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşlı bir adam, yaşadığı metruk binada ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşlı bir adam, yaşadığı metruk binada ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 4 katlı metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kapı ve pencereleri olmayan metruk bir binada yaşayan 72 yaşındaki Feyzullah Y.'den yaklaşık 10 gündür haber alamayan tanıdıkları, yaşadığı metruk binaya gittiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerin ardından Feyzullah Y.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi.

Son günlerde Feyzullah Y.'yi göremediklerini ve arkadaşıyla merak ettikleri için yaşadığı metruk binaya gittiklerini belirten Mehmet Ayas adlı vatandaş, Feyzullah Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştıklarını ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(Müberra Çelebi/İHA)

Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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