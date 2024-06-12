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Yaşları küçük çocuklar tramvaya tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı

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Bağcılar hattında çalışan tramvaya tutunan yaşları küçük 2 çocuk uzun süre yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolculuğu trafikteki otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar hattında çalışan tramvaya tutunan yaşları küçük 2 çocuk uzun süre yolculuk yaptı.Çocukların tehlikeli yolculuğu trafikteki otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Haliç Köprüsü'nde ilerleyen tramvayda yaşandı.Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvayın arka kısmına yaşları küçük 2 çocuk tutundu. İki çocuk tramvaya asılı halde uzun süre yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolculuğu trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde tehlikeye aldırış etmeyen yaşları küçük 2 çocuğun tramvaya asılı halde yolculuk yaptığı anlar görülüyor. Rahat tavırları dikkat çeken çocukların, kendilerini uyaran sürücülere tepki gösterdiği anlar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Bağcılar Çocuk Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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