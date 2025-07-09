Yasin Örçen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tüfekle vurularak hayatını kaybeden Yasin Örçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketinde toprağa verildi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde, Yasin Örçen'in çocukluk arkadaşı ile birlikte yemek yerken çekilen fotoğrafı da dikkat çekti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Burak Kösem tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yasin Örçen'in (39) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak, Doğantepe Mahallesi'ndeki Doğantepe Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Örçen'in cenazesi Doğantepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen ikilinin, aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Haber-Kamera: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel