Yasin Örçen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tüfekle vurularak hayatını kaybeden Yasin Örçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketinde toprağa verildi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde, Yasin Örçen'in çocukluk arkadaşı ile birlikte yemek yerken çekilen fotoğrafı da dikkat çekti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Burak Kösem tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yasin Örçen'in (39) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak, Doğantepe Mahallesi'ndeki Doğantepe Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Örçen'in cenazesi Doğantepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen ikilinin, aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy

Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.