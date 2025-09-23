Yasemin Esad Ebu Muhaysin: Gazze'nin Acılarını Tuvale Aktaran Filistinli Ressam

Filistinli ressam Yasemin Esad Ebu Muhaysin (40), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımı ve Filistinlilerin gördüğü zulmü eserlerine yansıtıyor.

Kadın sanatçı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde daha önce saldırıya uğramış ancak hala oturulabilir vaziyetteki bir evde, fırçası ve yağlı boyalarıyla İsrail soykırımının insana ve mekana yansımalarını resmediyor.

Refah'tan Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kaldığını anlatan ressam Yasemin, eserleriyle Filistin halkının yaşadığı ve kendisinin de bizzat tecrübe ettiği acı ve trajedileri dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Yasemin, Gazze halkının "açlık, zorunlu göç, altyapının olmadığı çadırlarda yaşam" gibi daha saymakla bitmeyen acılarını tablolarına yansıtıyor ve yaşanan yıkım ve kıyım karşısında kör ve sağır kesilen dünyaya sanat yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

Tabloları, Filistinlilerin çektiği zulmün çok küçük bir kısmını yansıtıyor

Yaptığı tabloların arka planını anlatan Yasemin, elinde un çuvalı olan bir çocuk, arkasında çadırlar ve feryat eden bir kadını resmettiği tablosunda, İsrail'in sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze'de yaşanan açlık ve kıtlığa dikkati çekmek istediğini söyledi.

Kamyonlara ya da at arabalarına yükledikleri eşyaların üzerinde yola düşen Filistinlilerin bulunduğu tabloya işaret eden Yasemin, burada Gazze'de bitmek tükenmek bilmeyen göçü anlattığını dile getirdi.

Gazzelilerin yaşadığı en büyük çilenin oradan oraya sürüklendikleri zorunlu göç olduğunu vurgulayan Yasemin, şöyle konuştu:

"Bu resimleri yaparken insanların çektiği acıyı birebir yaşadım çünkü ben de o yoldan geçtim. Bu tabloya 'Sırada ne var?' adını vereceğim. Yani göç ettikten sonra daha ne yaşayacağız? Nereye varacağız? Başımıza daha neler gelecek?"

Yasemin, bir diğer tabloda ise bombalardan kurtulan çocukların döktüğü gözyaşlarını resmettiğini, bu tabloyu yaparken haberleri takip edip ekran görüntüsü aldığını ve bunları toplayıp eserine yansıtmaya çalıştığını anlattı.

Filistinli kadın ressam, "Yaptığım bütün resimlerin 'beni' anlattığını düşünüyorum. Çünkü, açlığı, göçü biz de yaşadık. Bunlar yaşananların çok küçük bir kısmı, gerçekte yaşadıklarımız bunların kat kat fazlası." diye konuştu.

"Şartlar başka olsaydı, mutluluğu resmederdim"

Savaş öncesinde duvar resimleri de çizdiğini anlatan Yasemin, okulların yıkılması nedeniyle tüm resimlerinin de yok olduğunu söyledi.

Refah'taki saldırıdan sonra göç ederken yanlarına resim ekipmanlarını ve tablolarını alamadığını sadece canlarını kurtarma derdine düştüklerini hüzünle anlatan Yasemin, kısa bir süre önce yeniden resim yapmaya başladığını, bunda amcası ile diğer sanatçı arkadaşlarının desteğinin olduğunu ifade etti.

"Başka koşullarda yaşıyor olsaydık, resimlerim de başka olurdu. Mutluluğu anlatan, oyun oynayan çocukların ve doğal güzelliklerin resmini yapardım." diyen Yasemin, savaşın bitmesi ve eski yaşantılarına geri dönerek güzel resimler yapma temennisinde bulundu.

Arap sanatçılar ile sanat meraklılarını buluşturan bir sanat topluluğu olan "Sanat Platformu"na resimlerini göndereceğini söyleyen Yasemin, resimlerinin satılarak cüzi de olsa bir gelir elde etmeyi umduğunu dile getirdi.