Ankara-Yaşayan Miras Şölenleri, 2025 yılındaki yolculuğunu tamamladı

TÜRKİYE'nin somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak, sanatkarları desteklemek ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla yıl boyunca sürdürülen Yaşayan Miras Şölenleri, Rize'de gerçekleştirilen final programıyla 2025 yılındaki yolculuğunu tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen etkinlikler, kültür ile toplumu aynı zeminde buluşturan kapsamlı bir kültürel buluşma alanı oluşturdu. Valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen şölenler, geleneksel sanatların ustadan çırağa aktarılmasını önceleyen yapısıyla dikkat çekti. Yaşayan Miras Şölenleri kapsamında, 2025 yılı boyunca geleneksel sanat dallarında ustalar, sanatkarlar ve zanaatkarlar bilgi ve birikimlerini vatandaşlarla paylaştı. Atölye çalışmaları, sergiler, gösteriler ve çocuklara yönelik özel alanlarla kültürel miras her yaştan katılımcıya doğrudan deneyimlenebilir bir şekilde aktarıldı. Şölenlerde özellikle geleneksel sanatların görünür kılınması, ustaların emeğinin desteklenmesi ve kültürel aktarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi.

YEREL TURİZME KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Geleneksel El Sanatları Festivali adıyla başlayan ve 2025 yılında Yaşayan Miras Şölenleri kimliğiyle sürdürülen etkinlikler; bu yıl Isparta, Burdur, Karabük, Sivas, Tokat, Afyonkarahisar, Erzincan, Edirne, Kars ve Rize'de gerçekleştirildi. Şölenlerin, kültürel çeşitliliği yansıtan yapısıyla yerel turizme katkı sağlaması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığı artırması hedefleniyor. Gelenekten geleceğe binlerce yıllık mirası günümüzle buluşturan şölenler, 2025 yılında 122 geleneksel sanat dalında 1100 ustanın katılımıyla gerçekleştirildi. Şölenlerde cam işleme, çömlek yapımı, bakır işleme, ebru ve kaligrafi gibi 40 sanat dalında toplam 400 uygulamalı atölye çalışması düzenlendi. Tezhip, minyatür, ebru, hüsn-i hat, tılsımlı gömlek, kalem işi, çocuk oyun ve oyuncakları gibi pek çok sanatın yer aldığı 20 sanat dalında 60 sergi şölenlerde ziyaretçilerle buluştu. Karagöz, kukla ve meddah gösterilerinden oluşan geleneksel tiyatro programı kapsamında 60 gösteri gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunlarına yönelik özel alanlar oluşturularak mangala, sek sek, dokuz taş gibi 30 atölye çalışması ile geleneksel oyun ve oyuncaklar çocuklarla buluştu. Sürdürülebilirlik, dayanışma ve aile konularında toplumsal bilinci desteklemek amacıyla da bitkisel örücülük, taş ve ahşap işleri gibi çevre duyarlılığına ilgi çekebilecek sanat dalları, kadın ustalar ve kadın kooperatifleri, dezavantajlı ve depremzede sanatkar ve zanaatkarlar özel olarak desteklendi. Yüz binlerce etkileşim ve izlenme ile kültürel mirasın tanıtımına önemli katkı sağlayan şölenler 20 konserle yaklaşık 400 bin müziksevere ulaştı. Yaşayan Miras Şölenleri, sanatın, kültürün ve toplumun buluştuğu önemli bir kültürel platform olarak yoluna devam edecek.

'2026'DA 15 ŞEHİRDE SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yaşayan Miras Şölenleri'nin 2025 yılına ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Ersoy, "Türkiye'nin dört bir yanında kültürümüzü yaşatan sanatkarlarımızla, ustalarımızla ve vatandaşlarımızla 2025 yılı boyunca buluşan Yaşayan Miras Şölenleri, Rize'deki finalle bu yılki yolculuğunu tamamladı. Geleneksel sanatlarımızı, ustadan çırağa aktarılan bilgi ve emekle; atölyeler, gösteriler, sergiler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarla her yaştan katılımcıyla buluşturduk. Kültürümüzü yaşatan ustalarımızın emeğini görünür kılmayı önceledik. Yaşayan Miras Şölenleri; sanatın, kültürün ve halkın aynı zeminde buluştuğu güçlü bir paylaşım alanı oldu. Bu buluşmayı 2026 yılında 15 şehirde sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,