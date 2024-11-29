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"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödüllü Konyalı dokuma ustası tezgahını bırakmak istemiyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen 78 yaşındaki dokuma ustası Müjgan Akdemir, dokuma tezgahıyla üretmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen 78 yaşındaki dokuma ustası Müjgan Akdemir, dokuma tezgahıyla üretmeye devam ediyor.

Aşağı Hadim Mahallesi'nde yaşayan Akdemir, 130 yıllık dokuma tezgahıyla kumaş üretiyor.

Geçen yıl eşini kaybeden Akdemir, kızlarının da desteğiyle yaptığı üretimle geçimini sağlıyor.

Akdemir, Ankara'da düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı.

15 Temmuz darbe girişimini unutamıyor

Ödül töreninde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Akdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner'in kendisini Ankara'ya götürdüğünü anlatan Akdemir, şöyle konuştu:

"Değerli Cumhurbaşkanımızla görüştüm, onunla konuştum. Cumhurbaşkanımız bize ödül verdi. Memnum kaldım. İlk kez yakından gördüm, heyecanlandım ve çok sevindim. Ödül alırken şiir okudum, duygulandım. 15 Temmuz'da çok üzüldüm, çok ağladım 'Vatan gidiyor.' diye. O gece yayladaydım, çok tasalandım, çok dua ettim."

"Eşim vefat etti, ben dokumaya devam ediyorum"

Gücü yettiğince dokuma tezgahının başında olacağını vurgulayan Akdemir, "Benimkinden başka dokuma tezgahı olan yok. Ben de bırakacaktım ama üretmeye devam ediyorum. 100 metrelik kumaş dokuyacağım. Eşim vefat etti, ben dokumaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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