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Yaşar ve Bulut'un Kehribar Şarkısı Yayınlandı

Şarkının söz ve müziği Bulut'a ait olurken Maslak'ta çekilen klibin yönetmen koltuğunda Ecem Gündoğdu oturdu. Yaklaşık 10 saat süren çekimler bir hayli keyifli geçti. Slow şarkılara kattığı yorum ile kendinden söz ettiren Yaşar, Bulut ile seslendirdiği Kehribar adlı şarkı cuma günü tüm dijital platformlar da yerini aldı.