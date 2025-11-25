Haberler

Yaşar Güler ve Özdemir Göktaş, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı Ziyaret Eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Myung'a Eşlik Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'daki Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'a eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung, Ankara'da bulunan 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıt'a çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti. Kore gazilerimizin de katıldığı törende; Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı."

