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Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da Bir Araya Geldi

Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da Bir Araya Geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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